Will Power gewinnt erstmals die Indy 500 - Danica Patrick mit Crash

Indianapolis Der Australier Will Power hat zum ersten Mal bei den legendären 500 Meilen von Indianapolis triumphiert. Der Chevrolet-Pilot setzte sich in der 102. Auflage des Oval-Klassikers nach 200 Runden vor seinem Markenkollegen und Pole-Setter Ed Carpenter (USA) durch und strich 2,5 Millionen Dollar Preisgeld ein (rund 2,1 Millionen Euro).

Für Danica Patrick, die wohl bekannteste Frau im internationalen Motorsport, endete der letzte Auftritt im berühmten "Nudeltopf" in einer herben Enttäuschung. Die US-Amerikanerin, die für den Klassiker noch einmal ins Cockpit zurückgekehrt war und mit den Indy 500 nun ihre Karriere beendet, verlor in der 68. Runde die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in die Begrenzungsmauer. Patrick blieb unverletzt.