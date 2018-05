Formel E : Daniel Abt feiert Heimsieg in Berlin

Daniel Abt hat beim fünften Formel-E-Rennen in Berlin für den ersten Sieg eines deutschen Fahrers gesorgt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Daniel Abt hat bei seinem Heimrennen in Berlin seinen zweiten Sieg in der Formel E gefeiert. Der 25-Jährige vom Team Audi Sport ABT Schaeffler gewann in der Hauptstadt vor seinem Teamkollegen und Titelverteidiger Lucas di Grassi (Brasilien).

Der Gesamtführende Jean-Eric Vergne vom chinesischen Team Techeetah kam als Dritter ins Ziel.

"Mir fehlen die Worte. Es war eine tolle Show. Danke Berlin. Ein unfassbar geiler Tag", sagte Abt bei Eurosport.

Vergne baute im neunten von insgesamt zwölf Saisonrennen mit 162 Punkten seinen Vorsprung auf Sam Bird (Virgin Racing/122 Punkte) weiter aus. Bester Deutscher im Klassement ist Abt (85) als Vierter.

Abt fuhr auf der Strecke auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof von der Pole Position seinen zweiten Podestplatz in dieser Saison ein. Im März hatte er in Mexiko für den ersten Sieg eines deutschen Fahrers in der Geschichte der Formel E gesorgt.

Der ehemalige DTM-Fahrer Maro Engel (München) wurde Achter. Neuling Andre Lotterer (Duisburg) vom chinesischen Team Techeetah kämpfte sich vom letzten Startplatz als Neunter noch in die Punkte. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Nick Heidfeld (Mönchengladbach/Mahindra) nahm als Zehnter ebenfalls noch einen Punkt mit.

Am 10. Juni folgt in Zürich das zehnte Saisonrennen, bevor am 14. und 15. Juli in New York die letzten beiden Saisonläufe anstehen.

(SID)