Formel 3: Mick Schumacher verpasst im ersten Rennen der Saison die Punkteränge

Pau Mick Schumacher (Prema Theodore Racing) hat beim Auftaktrennen der Formel-3-Europameisterschaft im südfranzösischen Pau die Punkteränge klar verfehlt.

Der Sieg beim ersten von 30 Saisonrennen ging an Schumachers chinesischen Teamkollegen Zhou Guanyu. Neuling Julian Hanses (Hilden/Ma-Con) belegte Rang 14, der in Köln geborene Keyvan Andres (Iran/Van Amersfoort Racing) schied aus.

"Ich will in diesem Jahr vorne mitfahren", hatte Schumacher vor seiner zweiten Saison in der Nachwuchsserie erklärt. Die Saison begann aber denkbar schlecht für ihn: Im Qualifying am Freitag hatte Schumacher nach einem Aufhängungsbruch seine Chancen auf eine gute Ausgangsposition für das Auftaktrennen verspielt.