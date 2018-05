Ehemaliger Motocross-Weltmeister Eric Geboers ertrunken

Mol Tragischer Unfall an einem See im Norden Belgiens: Bei dem Versuch, seinen Hund vor dem Ertrinken zu retten, ist der ehemalige belgische Motocross-Weltmeister Eric Geboers selbst ertrunken.

Wie belgische Medien am Montag berichteten, sprang der 55-Jährige am Sonntag gegen 22.00 Uhr in einer Freizeitanlage in Mol von seinem Boot aus ins Wasser, um seinem Hund zu helfen.