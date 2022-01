"Unbeschreiblich" : Ekberg wirft Schweden in letzter Sekunde zum EM-Titel

Budapest Schweden hat bei der Handball-EM seinen 20 Jahre langen Titelfluch besiegt. Durch den Finalerfolg gegen Spanien setzten sie sich zum fünften Mal die europäische Krone auf.

Als der finale Wurf von Niclas Ekberg in der Schlusssekunde im Netz zappelte, gab es kein Halten mehr. Wild jubelnd stürzten sich die schwedischen Spieler auf den Kieler Rechtsaußen und feierten ausgelassen ihren Gold-Coup: Durch das 27:26 (12:13) gegen Titelverteidiger Spanien in einem dramatischen und hochklassigen Endspiel hat Schweden nach jahrzehntelanger Durststrecke wieder den europäischen Handball-Thron erklommen.

"Es ist unbeschreiblich und natürlich eine verdammte Ehre", sagte Ekberg, der den Großteil des Turniers verpasst hatte und seine Corona-Quarantäne erst zum Finale verlassen durfte: "Es war die reine Hölle. Mental war es ein Krieg. Ich habe versucht, körperlich in einem vernünftigen Zustand zu bleiben. Und das hat geklappt - so macht Handball Spaß."

Der verwandelte Siebenmeter Ekbergs sicherte den Skandinaviern ihren insgesamt fünften EM-Titel. Gleichzeitig war es für die Schweden der erste Titelgewinn bei einem großen Turnier seit EM-Gold 2002. "Es gab nicht so viele Gedanken in meinem Kopf. Ich dachte nur 'der Ball geht rein'", sagte Ekberg im schwedischen Fernsehen.

Alle Resultate der Handball-EM 2022 in der Slowakei und in Ungarn

Ergebnisse im Überblick : Alle Resultate der Handball-EM 2022 in der Slowakei und in Ungarn

Doch die Spanier ließen sich von der anfänglichen Schweden-Power nicht aus dem Konzept bringen und gingen mit all ihrer Routine von elf Profis jenseits der 30-Jahre-Grenze in der Schlussminute der ersten Halbzeit erstmals in Führung. Auch im zweiten Abschnitt blieb es in der vom deutschen Schiedsrichter-Duo Robert Schulze und Tobias Tönnies souverän geleiteten Partie ein spannendes und hoch emotionales Duell, in dem sich keines der beiden Teams mit mehr als zwei Treffern absetzen konnte.