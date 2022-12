Tischtennis TTC Vanikum holt den letzten Kreispokal

In der Jüchener Dreifach-Sporthalle an der Stadionstraße, Ausrichter war die SG RW Gierath, holte sich der TTC Vanikum den historischen Kreisliga-Titel mit einem 4:2-Sieg gegen den TTV Norf. Die Norfer hatten sich als Team aus der 1. Kreisklasse zuvor im Halbfinale überraschend gegen den in der Bezirksliga spielenden Favoriten TTC Dormagen mit 4:3 durchgesetzt. Durch den Finalerfolg wird der TTC Vanikum den Kreis nun in der weiteren Runde auf Bezirksebene vertreten. Zum Siegerteam gehören: Jörg Jacobs, Marco Seiffert und Daniel König. Eine weitere Überraschung gab es im Endspiel der 2. Kreisklasse: Dort unterlag der TV Germania Gustorf aus der 2. Kreisklasse als Endspielfavorit der jungen Nachwuchstruppe des TTC BW Grevenbroich II, die den Kreis auf dieser Ebene vertreten wird. Sieger in der 1. Kreisklasse wurde TuRa Büderich mit einem 4:1-Finalerfolg gegen den VfR Büttgen. In der 3. Kreisklasse gewann die TG Neuss mit 4:0 gegen den SV Rosellen.