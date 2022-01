„Haben eine Lehrstunde bekommen““ : Spanien für coronageplagtes DHB-Team eine Nummer zu groß

Spaniens Augustin Casado Marcelo beim Torwurf. Foto: dpa/Marijan Murat

Bratislava Die zahlreichen Corona-Ausfälle kann die Handball-Nationalmannschaft gegen Spanien nicht mehr kompensieren. Im ersten Hauptrunden-Spiel der Europameisterschaft bekommt die DHB-Auswahl vom Titelverteidiger die Grenzen aufgezeigt. Doch es geht schon Freitag weiter.

Torwart-Routinier Johannes Bitter und seine Teamkollegen schlichen nach dem ersten EM-Rückschlag mit Masken über das Spielfeld in Bratislava, verbergen konnten sie die Enttäuschung aber nicht. Auch Bundestrainer Alfred Gislason war der Frust deutlich anzusehen, nachdem die coronageplagten deutschen Handballer beim 23:29 (12:14) gegen Titelverteidiger Spanien erstmals bei dieser Europameisterschaft die Grenzen aufgezeigt bekommen hatten. „Wir haben zu viele Fehler gemacht“, haderte der Isländer am Donnerstagabend in Bratislava.

Noch deutlicher wurden seiner Spieler nach der ersten Pleite im Turnier in der Slowakei und Ungarn. „Heute haben wir eine Lehrstunde bekommen“, sagte Shootingstar Julian Köster in der ARD. Rückraumspieler Christoph Steinert meinte: „Das war definitiv unser schlechtestes Spiel bisher.“ Beste Werfer der sich mit allen Kräften wehrenden deutschen Mannschaft waren Linksaußen Patrick Zieker und Kapitän Johannes Golla mit jeweils vier Treffern. Trotzdem reichte es ohne elf positiv getestete Spieler nicht zu einer Sensation gegen den abgezockten Europameister. Golla stufte seine zusammengewürfelte Mannschaft „als nicht clever genug“ ein.

Viel Zeit zum Hadern bleibt dem Team von Gislason jetzt nicht: Um den Traum vom EM-Halbfinale nicht komplett aus den Augen zu verlieren, soll an diesem Freitag (20.30 Uhr/ZDF) gegen die ebenfalls zum Favoritenkreis zählenden Norweger der erste Hauptrunden-Sieg her. „Jetzt müssen wir uns sehr auf Norwegen konzentrieren. Es ist immer noch alles möglich“, meinte der Bundestrainer. Sein Kapitän sagte: „Es ist eine verrückte Situation, aber wir nehmen das so an. Wir wollen in den nächsten Spielen besseren Handball zeigen.“

Dabei war der Tag aus deutscher Sicht so gut losgegangen. Anders als in den vergangenen Tagen war kein weiterer Nationalspieler positiv getestet worden. Die DHB-Auswahl konnte gegen die Spanier mit 16 Akteuren antreten, diesmal standen sogar zwei Torhüter im Aufgebot, ganz ohne Kuriositäten ging es dann aber doch nicht: Der erst am Mittwoch positiv getestete Steinert hatte in den Stunden vor dem Anpfiff plötzlich nur noch negative Tests - so dass der 32-Jährige überraschend doch im deutschen Kader stand. Steinert war sogar vom Teamhotel zur Halle zu Fuß nachgekommen, weil er erst rund eine Stunde vor dem Anpfiff von seiner Spielerlaubnis erfahren hatte.

In den Fokus dieses Klassikers spielten sich aber zunächst andere. Je länger die Partie gegen die abgezockten Spanier dauerte, desto stärker wurde die deutsche Abwehr um Patrick Wiencek, Simon Ernst und Kapitän Johannes Golla. Und was der Innenblock nicht abwehren konnte, parierte der erneut starke Torwart-Oldie Johannes Bitter. Zumindest einige Male. Denn obwohl die DHB-Auswahl von Beginn an hellwach agierte, kamen auch die Spanier zu ihren Toren. Es entwickelte sich zunächst eine extrem enge Partie gegen den bislang stärksten deutschen Gegner bei diesem Turnier. Doch im Laufe des Abends baute die deutsche Mannschaft immer mehr ab.

Die Spanier nutzten diese Schwächeperiode gnadenlos aus. Als erste Mannschaft überhaupt könnten sie in diesem Jahr zum dritten Mal in Serie den EM-Titel gewinnen. Ihre größte Stärke: Sie lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen. Auch nicht von einem zusammengewürfelten und mit neun nachnominierten Spielern angetretenem DHB-Team. Elf positiv getestete Spieler wie Timo Kastening oder Keeper Andreas Wolff hockten dagegen isoliert auf ihren Hotelzimmern vor dem Fernseher. Auch Co-Trainer Erik Wudtke fehlte kurzfristig beim Spiel gegen die Spanier, weil die jüngsten Corona-Tests ein „unklares Bild“ ergeben hatten, wie der DHB mitteilte.

Um weitere Infektionen zu vermeiden, saßen die deutschen Ersatzspieler sogar mit Masken auf der Bank - es bleibt eine bizarre EM für dieses Team. Doch trotz aller Widrigkeiten gab die Mannschaft alles. Etwas Entscheidendes fehlte jedoch gerade in den ersten Minuten vor und nach der Pause: die Präzision im Angriff. Immer wieder erspielte sich Gislasons Team zwar beste Chancen - immer wieder scheiterte es jedoch am teils überragenden spanischen Torhüter Gonzalo Perez de Vargas. Auf der Gegenseite nutzte der routinierte Titelverteidiger so gut wie jede Chance und zog dadurch immer weiter davon. Gegen Norwegen soll es wieder besser werden. „Das war heute ein Ausrutscher. Ich denke, dass wir morgen wieder die Kurve kriegen“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

(dpa/sid)