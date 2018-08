2. Bundesliga: Jahn Regensburg gewinnt Donau-Derby gegen FC Ingolstadt, Greuther Fürth bezwingt SV Sandhausen

Regensburg/Fürth Jahn Regensburg hat gleich zum Saisonstart in der 2. Bundesliga im Donau-Derby gegen den FC Ingolstadt ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit seinem ersten Doppelpack im Profifußball hat Daniel Keita-Ruel der SpVgg Greuther Fürth einen optimalen Start in die neue Zweitligasaison beschert.

Der Zugang von Fortuna Köln schoss am Samstag beim 3:1 (0:0) gegen den SV Sandhausen die ersten beiden Tore für die Franken, die in der vergangenen Saison fast abgestiegen wären. Vor 8450 Zuschauern brachte Philipp Klingmann (55. Minute) die Gäste aus Baden-Württemberg in Führung. Mit einem Doppelschlag innerhalb von nur drei Minuten (78., 81./Handelfmeter) sorgte Keita-Ruel für den ersehnten Startdreier der Franken. Daniel Steininger (89.) erhöhte sogar noch kurz vor Schluss.

Der SSV Jahn Regensburg kam wie schon so oft in der vergangenen Saison nach einem Rückstand noch zurück in eine Partie und bezwang diesmal die Schanzer mit 2:1 (1:1). Konstantin Kerschbaumer (5. Minute) brachte die Ingolstädter früh in Führung. Benedikt Saller (45.) sorgte mit einem beherzten Solo kurz vor der Pause für den etwas überraschenden Ausgleich. Ingolstadts Frederic Ananou (72. Eigentor) lenkte schließlich vor 13 516 Zuschauern einen Schuss von Marc Lais ins eigene Tor ab.