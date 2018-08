Hamburger SV brennt auf Wiedergutmachung: Mission direkter Wiederaufstieg beginnt

Hamburg Euphorie statt Dauertrauer, Zweitliga-Lust statt Bundesliga-Frust: 83 Tage nach dem so bitteren Abstieg brennt der Hamburger SV auf seine Mission direkter Wiederaufstieg. Und auch die sonst so kritischen Fans sehnen sich förmlich nach dem Neuanfang im Unterhaus.

Beim Hamburger SV hat sich die Tristesse nach dem bitteren ersten Absturz in die 2. Bundesliga in Wohlgefallen aufgelöst. Die Fans haben sich mit der Zweitklassigkeit angefreundet und verfallen geradezu in Euphorie, die Spieler sind heiß auf das neue, für sie völlig unbekannte Terrain. „Ich habe richtig Bock auf die 2. Liga“, sagt Mittelfeldspieler Lewis Holtby vor dem Saisonauftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den Nachbarn Holstein Kiel. Trainer Christian Titz registriert mit Genugtuung: „Die Stimmung im Umfeld ist enorm positiv.“ Keine fünf Monate ist es her, da hatte er bei seinem Amtsantritt Untergangsstimmung ausgemacht.