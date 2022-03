2. Liga kompakt : Schalke und Nürnberg nutzen Patzer an der Tabellenspitze

Rodrigo Zalazar von Schalke jubelt über seinen Treffer zum 0:1. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Die Teams an der Spitze der 2. Fußball-Bundesliga rücken noch enger zusammen. Nachdem die Top Drei an Freitag und Samstag Punkte liegen ließen, siegen Schalke und Nürnberg am Sonntag deutlich und rücken im Aufstiegskampf näher. Unsere Zusammenfassung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Rauswurf von Trainer Dimitrios Grammozis hat Schalke 04 die Gunst der Stunde genutzt und sich im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten FC Ingolstadt siegten die Königsblauen noch ohne ihren mit Corona infizierten Interimscoach Mike Büskens 3:0 (0:0). Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze und den Relegationsrang schrumpfte acht Spieltage vor Schluss auf vier Punkte.

Der eingewechselte Rodrigo Zalazar (55.), Abwehrspieler Malick Thiaw (71.) und Dominick Drexler (81.) erzielten die Tore für die Gelsenkirchener, die damit Kapital aus den Ausrutschern der Konkurrenz schlugen: Am Freitag und Samstag hatten Darmstadt 98, der FC St. Pauli und Werder Bremen ihre Spiele nicht gewonnen. Büskens, der am Montag die Nachfolge von Grammozis angetreten hatte, verfolgte das Spiel aus der häuslichen Quarantäne, ihn vertrat Co-Trainer Matthias Kreutzer.

Der 1. FC Nürnberg hat die Ausrutscher der Konkurrenten ebenfalls genutzt und sich im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Franken gewannen am Sonntag bei Hannover 96 mit 3:0 (1:0) und pirschten sich mit ihrem vierten Sieg hintereinander bis auf drei Zähler an das punktgleiche Führungstrio heran.

Die Tore für die Nürnberger erzielte Lukas Schleimer (26.), Tom Krauß (83.) und Erik Schuranow (87.). Hannover musste dagegen einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Der Vorsprung zum Relegationsplatz, den Dynamo Dresden belegt, beträgt nach der zweiten Niederlage in Folge noch vier Punkte.

Jahn Regensburg hat derweil seinen Absturz in der 2. Fußball-Bundesliga auch am 26. Spieltag nicht nachhaltig gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic kam am Sonntag beim Tabellennachbarn Karlsruher SC über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus, in der Liga ist der Jahn nun schon siebenmal in Serie ohne Sieg. Jan-Niklas Beste (31.) brachte Regensburg in Führung, Philipp Hofmann (70.) glich für den KSC aus.

Regensburg liegt im Tabellenmittelfeld weiter hinter Karlsruhe, noch sechs Zähler trennen den Klub von der Abstiegszone - in der Hinrunde schien der Jahn völlig andere Ziele anpeilen zu können. Regensburg war stark in die Saison gestartet und hielt sich bis Ende November im Bereich der Aufstiegsplätze. Seither gelang in elf Spielen aber nur noch ein Sieg, achtmal verlor Regensburg in dieser Zeit.

(kron/SID)