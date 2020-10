2. Bundesliga : HSV bleibt makellos - Kiel kassiert erste Niederlage

Köln Torjäger Simon Terodde hat Spitzenreiter Hamburger SV vor einer Blamage in der 2. Fußball-Bundesliga bewahrt. Holstein Kiel kassierte derweil die erste Saisonniederlage.

In Hamburg erzielte Torjäger Terodde (65., 82.) seine Saisontreffer fünf und sechs für den HSV, der die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an führt. Für die Entscheidung sorgte Tim Leibold (90.+2). Lars Dietz brachte den weiter sieglosen Aufsteiger in Führung (40.).