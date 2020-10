Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler beim Training. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Es ist doch einfach das beste Gefühl, als Fan aufzuwachen und festzustellen: Es ist Spieltag! Und genau so ist es heute. Fortuna tritt um 13 Uhr bei Hannover 96 an. Die Partie des fünften Spieltags der Zweiten Liga 2020/2021 wird natürlich intensiv von unserer Redaktion begleitet. Bis zu 9800 Zuschauer sind für das Spiel zugelassen.

So ist es um das Personal bestellt Matthias Zimmermann konnte ins Mannschaftstraining und damit auch in den Kader für die Partie in Hannover zurückkehren. Weitere Comebacks wird es in dem Schlüsselspiel bei 96 indes nicht geben: Andre Hoffmann, Edgar Prib, Alfredo Morales, Leonardo Koutris und erst recht Dawid Kownacki, Emmanuel Iyoha und Gökhan Gül werden noch einige Geduld aufbringen müssen.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Problemstelle linke Seite – nirgends wird er Umbruch in Fortunas Kader so offenkundig wie auf der linken Außenbahn. Zudem: Liveticker, Spielbericht, Kommentar, Stimmen – alles, was das Herz begehrt zum Spiel in Hannover finden Sie hier.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 24. Oktober 1954 – der Saisonstart war alles andere als erfolgreich. Nach sechs Spielen herrschte auf den Punktekonto der Fortuna gähnende Leere. Was nutzt einem da ein frisch gebackener Fußballgott und Weltmeister Toni Turek zwischen den Pfosten, wenn der Rest lahmt? Immerhin schickten die Rot-Weißen sich an, das Feld von hinten aufzurollen. Nach zwei Siegen in Folge, musste sich an diesem Tag auch der Meidericher SV geschlagen geben.

Den 17.000 Zuschauern im alten Rheinstadion wurde dabei so einiges geboten. Satte 9 Tore sieht der gemeine Stadionbesucher auch nicht alle Tage. Die Verteilung der Treffer war dabei so recht nach dem Geschmack der Fortuna-Anhänger. Bereits nach 18 Spielminuten wurde der Anstoßpunkt zum fünften Mal in Anspruch genommen. Soeben hatte Karl Gramminger das Zwischenergebnis auf 3-1 für Fortuna gestellt.

Aber auch im weiteren Spielverlauf gab es wenig Gelegenheit für die Grasnabe zu regenerieren, denn bei weiteren sechs Gelegenheit stand der Mittelpunkt im Mittelpunkt. Nach 90 Minuten und einem 6:3 (4:1) der Fortuna war dann aber auch für ihn endlich Feierabend.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter wie gewohnt für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, gic, jol)