2. Bundesliga : Schon wieder kein Sieg – verspielt der HSV den Aufstieg?

Düsseldorf Am 31. Spieltag der 2. Bundesliga patzt der Hamburger SV mit einem 1:1 bei Jahn Regensburg und sieht seine Aufstiegschancen immer mehr schwinden. Genauso wie Greuther Fürth nach der Niederlage gegen St. Pauli.

Jahn Regenbsurg - Hamburger SV 1:1 (1:0)

Nächster Rückschlag, aber immerhin nicht schon wieder verloren: Der strauchelnde Hamburger SV hat sich im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga bei Jahn Regensburg noch ein 1:1 (1:0) erkämpft. Andreas Albers (45.) hatte Regensburg zunächst in Führung gebracht, Sonny Kittel (82.) verhinderte dann die dritte Hamburger Pleite in Serie.