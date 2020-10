Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Matthias Zimmermann. Foto: Falk Janning

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Freitagvormittag absolviert die Mannschaft noch ein nicht-öffentliches Abschlusstraining. Im Anschluss geht es dann mit dem Bus nach Hannover, wo am Samstag um 13 Uhr die Zweitligapartie beim Mitfavoriten 96 angepfiffen wird.

So ist es um das Personal bestellt Die Rückkehr von Matthias Zimmermann ins Mannschaftstraining und damit auch in den Kader für die Partie in Hannover war die beste Nachricht des Donnerstags. Weitere Comebacks wird es in dem Schlüsselspiel bei 96 indes nicht geben: Andre Hoffmann, Edgar Prib, Alfredo Morales, Leonardo Koutris und erst recht Dawid Kownacki, Emmanuel Iyoha und Gökhan Gül werden noch einige Geduld aufbringen müssen.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Senf drupp – der frühere U23-Obmann, Scout und Stadionsprecher Ilja Ludenberg schreibt in seiner Kolumne über Fortunas richtungweisende Wochen. Dazu schließen wir unsere Kaderanalyse mit den Angreifern ab – Rouwen Hennings ist dabei Fortunas Lebensversicherung.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 23. Oktober – vor genau 60 Jahren ein großer Tag für Viktoria 02 Düsseldorf. Deren große Stadtderbys gegen Fortuna lagen schon lange zurück, und das letzte Pflichtspiel der beiden gegeneinander, datiert aus dem Jahr 1946, hatte schon einen langen Bart. Doch die Auslosung meinte es gut mit der Viktoria und bescherte ihr die Fortuna in der 1. Runde des Westdeutschen Pokals 1960. Wann hatte der Viktoria-Platz zuletzt einen solchen Massenbesuch von 5000 Zuschauern gesehen? Stadtinternes Match, Pokal mit seinen eigenen Gesetzen, da wird die Geschichte von „David gegen Goliath“ auch gerne einmal herangezogen.

Ein Zuckerschlecken wurden die 90 Minuten für die Flingerner wirklich nicht. Der Oberbilker Bezirksligist streckte sich nach allen Regeln der Kunst gegen den Favoriten. Doch am Ende siegte die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, und Fortuna erreichte durch Tore von Heinz Janssen (40.) und Jupp Wolfframm (67.) den glanzlosen Einzug in die nächste Runde. So recht hatten die Viktorianer aber auch nicht an den großen Wurf geglaubt, denn schon kurz vor Ende der regulären 90 Minuten setzte die Dunkelheit ein. Eine mögliche Verlängerung war auf dem flutlichtlosen Platz nicht vorgesehen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag sind unsere Fortuna-Reporter wie gewohnt für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

