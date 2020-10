Umfrage zu Aufstiegsplänen : Wie stehen Sie zu Fortunas Saisonziel?

Klaus Allofs (v.li.), Uwe Klein und Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Interaktiv Düsseldorf Fortuna hat vor einer Woche ihr offizielles Saisonziel bekanntgegeben. Es lautet: Wiederaufstieg. Seither wird eifrig diskutiert, ob diese Verlautbarung nun sinnvoll ist oder nicht. Wir wollen ein Meinungsbild unserer Leser einfangen.

Fortunas Verantwortliche wollten sich Zeit lassen mit der Antwort auf die Frage nach dem Saisonziel. Das Transferfenster sollte zunächst geschlossen sein, dann kam in Klaus Allofs noch ein neuer Vorstand, dem ganz generell gewaltiges Mitspracherecht eingeräumt wurde. Am vergangenen Freitag war es dann soweit. Der Klub veröffentlichte ein Statement auf der vereinseigenen Homepage – unterschrieben von Vorstand, Trainerteam und Mannschaft. Nun wollen wir wissen: Was denken die RP-Leser von dieser Marschrichtung?

Als Einstieg diente der Satz, den jeder Experte bereits seit Juli zigfach wiederholt hat: „Ein Verein wie Fortuna Düsseldorf muss als Absteiger grundsätzlich das Ziel verfolgen, wieder aufzusteigen.“ Diesem folgen dann einige relativierende Einordnungen: „Wir wissen, dass es in der derzeitigen Situation ein ambitioniertes Ziel ist, welches wir nur erreichen können, wenn wir die äußeren Umstände und Unwägbarkeiten positiv meistern können. Jetzt gilt es, die volle Konzentration auf unsere kurzfristigen Ziele zu legen und hart daran zu arbeiten. Dafür müssen und wollen wir alle Kräfte bündeln.“ Übersetzt heißt es also: Wir wollen aufsteigen, aber...

Uwe Rösler verwies darauf, dass es sich um ein „langfristiges Ziel“ handle. Sprich: Abgerechnet wird am 34. Spieltag, bis dahin muss man auch immer mal wieder mit Rückschlägen rechnen. Vor allem in der aktuellen Phase, in der Rösler dabei ist, einen Mammutumbruch im Kader zu bewältigen. „Hierarchien bilden sich nicht über Nacht“, sagte der 51-Jährige in der Vorwoche.

„Es ist ganz klar: Wir wollen aufsteigen. Hinter diesem Ziel stehen wir alle. Wir können uns als Fußballklub aber nicht vor dem verschließen, was in der ganzen Welt passiert. Wir wissen nicht, welchen Einfluss Corona noch haben wird. Ich weiß nicht, wie die Rahmenbedingungen in fünf Tagen, in fünf Wochen oder in fünf Monaten sind“, sagte Rösler. Dass die anderen Teams vor den gleichen Problemen stehen, betonte der Coach ebenfalls, allerdings hätten diese in dieser Situation eben nicht auch noch mit einem derartigen Umbruch im Kader zu kämpfen. „Momentan ist es nicht realistisch, dass wir jedes Spiel gewinnen“, sagte Rösler und warb damit um Geduld im Umfeld.