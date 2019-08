2. Bundesliga : Stuttgart verspielt 2:0-Führung in Heidenheim

Stuttgart verspielt 2:0-Führung in Heidenheim

Für Topfavorit VfB Stuttgart wachsen die Bäume in der 2. Bundesliga nicht in den Himmel. Am zweiten Spieltag musste sich der Bundesligaabsteiger im Schwaben-Derby beim 1. FC Heidenheim nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 (0:0) begnügen und dadurch erstmals nach dem gelungenen Saisonauftakt gegen Mitabsteiger Hannover 96 (2:1) Federn lassen.