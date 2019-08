Sechs Tore in der zweiten Hälfte : Wildes Spiel zwischen Bochum und Bielefeld

Sechs Tore in der zweiten Hälfte

Ein Eigentor in der Nachspielzeit hat den VfL Bochum in der 2. Liga den ersten Saisonsieg gekostet. Die Hausherren hatten vorher gegen Arminia Bielefeld ein 0:2 zu einem 3:2 umgedreht.

Der VfL Bochum hat nach spektakulärer Aufholjagd den ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga verpasst. Am Freitag musste sich die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gegen Arminia Bielefeld nach 0:2-Rückstand und 3:2-Führung mit einem 3:3 (0:0) begnügen. Vor 21 708 Zuschauern unterlief Bochums Anthony Losilla in der Nachspielzeit (90.+1) ein Eigentor zum Endstand.