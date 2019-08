1:3 gegen Fürth : St. Pauli verliert das Spiel und seinen Kapitän

Zweitligist FC St. Pauli hat sein Heimdebüt verpatzt. Die Hamburger verloren gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 1:3 (1:2). Zudem müssen die Norddeutschen womöglich lange auf Kapitän Christopher Avevor verzichten.

Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und ein klares Plus an Chancen. Jedoch leisteten sie sich in der Defensive einige Schnitzer, so dass die Gäste in Führung gingen. Unmittelbar vor dem Treffer hatte sich St. Paulis Innenverteidiger Christopher Avevor am linken Unterschenkel verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.