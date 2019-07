Nach Luhukays Wutrede : St. Pauli spielt Unentschieden in Bielefeld

St. Pauli spielt Unentschieden in Bielefeld

Bielefeld Es fehlte nicht viel zum perfekten Start für den FC St. Pauli. Doch zu einem Sieg im Montagsspiel der 2. Liga reichte es bei Arminia Bielefeld nicht. Die Wutrede des Trainers Jos Luhukay hat aber offenbar Wirkung gezeigt.

Trotz eines Tors von Profi-Debütant Christian Joe Conteh hat sich Trainer Jos Luhukay einen Tag nach seiner heftigen Generalkritik an seinem FC St. Pauli mit einem Unentschieden begnügen müssen. Nach dem Treffer des 19 Jahre alten Conteh (32.) führten die Hamburger zum Abschluss des 1. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga bis zur 90. Minute bei Arminia Bielefeld. Doch Manuel Prietl bewahrte die Ostwestfalen, die mancherorts als Geheim-Tipp auf den Aufstieg gehandelt werden, vor einem Fehlstart.

Auf der Pressekonferenz am Sonntag hatte Luhukay unter anderem den nicht fertigen Kader, das Fehlen von Ausnahme-Spielern sowie zu große Selbstzufriedenheit im Verein beklagt und erklärt: „Alles über Platz neun wäre ein großer Erfolg.“

Nach dem 0:1 brauchte die Arminia bis zur Pause, um sich zu erholen. Danach kam sie dann auch zu Chancen: Reinhold Yabo traf die Latte (48.), Jonathan Clauss scheiterte an Pauli-Keeper Robin Himmelmann (51.). Besonderes Glück hatten die Gäste, als Schiedsrichter Bastian Dankert einen bereits gepfiffenen Handelfmeter nach Videobeweis annullierte (73.). Am Ende wurden die Mühen der Ostwestfalen noch belohnt: Prietl war nach der achten Ecke per Kopf zur Stelle.