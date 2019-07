Beim 1:1 zwischen Bielefeld und St. Pauli : Zurückgenommener Handelfmeter sorgt für Diskussionen

Schiedsrichter Bastian Dankert schaut sich eine strittige Szene in der Partie Bielefeld gegen St. Pauli auf einem Videomonitor an. Foto: dpa/Friso Gentsch

Elfmeter oder nicht? St. Paulis Daniel Buballa berührt beim 1:1 bei Arminia Bielefeld den Ball nach einer Flanke mit dem Arm, Schiedsrichter Bastian Dankert entscheidet auf Strafstoß, nimmt seinen Entschluss dann aber wieder zurück. Die Meinungen gehen auseinander.

Erster Spieltag, erste große Verwirrung: Schon direkt nach der Einführung in der 2. Bundesliga wird der Video-Schiedsrichter auch dort zum viel diskutierten Thema - und mit ihm auch die neue Handspiel-Regel. Beim 1:1 (1:0) zwischen Arminia Bielefeld und dem FC St. Pauli am Montagabend hatten fast alle Protagonisten eine unterschiedliche Meinung zum zurückgenommenen Handelfmeter für Bielefeld in der 73. Minute.