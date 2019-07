Hannover zieht Klage zurück : Wie geht es mit 50+1 weiter?

Hannover Martin Kind macht einen Rückzieher beim Kampf gegen die 50+1-Regel. Aber ist das Tauziehen damit auch beendet?

Martin Kind hat seinen mehrjährigen Kampf gegen die 50+1-Regel vorerst aufgegeben. Der Hauptgesellschafter von Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Antrag auf Ausnahmegenehmigung zurückgezogen. Die nur in Deutschland gültige 50+1-Regel soll den Einfluss externer Investoren im Profifußball begrenzen. Sie stellt sicher, dass Vereine auch dann die Entscheidungsgewalt über ihre Profiabteilungen behalten, wenn sie diese in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben.

Ja. Das von der DFL im Juli 2018 eingeschaltete Kartellamt zur Überprüfung der 50+1-Regel könnte alles verändern, sollten kartellrechtliche Bedenken bezüglich der grundsätzlichen Anwendung und Auslegung der 50+1-Regel erkannt werden. Dies befürchtet auch 96-Präsident Sebastian Kramer. „Ich möchte nicht, dass irgendjemand in Frankfurt bei der DFL oder bei einem Schiedsgericht entscheidet, was mit Hannover 96 passiert“, erklärte er Mitte Juli in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Bislang hat das Kartellamt allerdings noch keine Einschätzung abgegeben.