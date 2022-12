Neubau auf dem Willy-Brandt-Platz hinterm Bahnhof Richtfest für innovatives Jobcenter in Krefeld

Das Projekt „Opus“, das neue Gebäude des Jobcenters, das aktuell hinter dem Bahnhof errichtet wird, nähert sich mit großen Schritten der Vollendung. Der Rohbau konnte nun, nur rund ein dreiviertel Jahr nach Grundsteinlegung, abgeschlossen werden. So feierten Bauherr „Die Developer“ und alle an der Großbaustelle Beteiligten am Donnerstag Richtfest für das Projekt, das ab Juli auf rund 13.500 Quadratmetern Bruttogeschossfläche etwa 400 Menschen Platz für ihre Arbeit – und den Jobcenterkunden bessere Bedingungen - bieten soll.