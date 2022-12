Ehrgeiziger Plan in Emmerich So soll es rund um den Bahnhof schöner werden

(RP) Die Umbauarbeiten am Bahnhof in Emmerich schreiten voran. Berits seit Mitte September wird der Bahnhofsvorplatz saniert. Dabei wird das bisherige Basaltkopfsteinpflaster gegen ein zeitgemäßes barrierefreies Pflaster ausgetauscht. Die weitere Entwicklung des Objektes beginnt in der kommenden Woche mit dem Abbruch des hinteren Teils des Empfangsgebäudes. Das Empfangsgebäude wird bereits ab Montag, 5. Dezember, für den Abbruch- und Umbauzeitraum geschlossen. Durch den Abriss des nördlichen Teils ergeben sich keine Einschränkungen für Pendler. Das hat die Erschließungsgesellschaft Emmerich (EGE), eine Stadtwerke-Tochter, mitgeteilt. Sie hat das Bahnhofs-Gebäude mit dem Vorplatz von der Deutschen Bahn übernommen. Im Gebäude will die EGE die Halle und die sanitären Anlagen wie auch das leerstehende Geschäft sanieren, um den Bahnhof wieder attraktiver zu machen.