Bremer Meistertrainer : Schaaf wird Aushilfs-Co-Trainer bei Werders Regionalliga-Mannschaft

Bremen Der frühere Meistertrainer Thomas Schaaf wird aushilfsweise Co-Trainer von Werder Bremens Regionalliga-Mannschaft. Der Technische Direktor der Hanseaten vertritt bis voraussichtlich Januar 2020 den an der Achillessehne verletzten Björn Dreyer.

„Thomas stellt sich absolut in den Dienst der Sache“, sagte Björn Schierenbeck, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, dem Onlineportal „deichstube.de“. Der 57-Jährige wird erstmals am Dienstag gegen Hannover 96 II an der Seite von Cheftrainer Konrad Fünfstück sitzen.