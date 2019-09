Drei Elfmeter und zwei Rote Karten : Videobeweis-Chaos bei Bremer Sieg gegen Union

Berlin Gleich dreimal entschieden die Schiedsrichter in der Partie zwischen Werder Bremen und Union Berlin auf Elfmeter. Zweimal gab er Rot. Bremen setzte sich am Ende der chaotischen Partie durch.

Trotz erneuter Verwirrung um den Videobeweis hat ein stark ersatzgeschwächtes Werder Bremen Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin niedergekämpft. Bei den Köpenickern gewannen die Hanseaten am Samstag ein hitziges Spiel mit 2:1 (1:1) und beendeten damit den Berliner Höhenflug der Berliner, die vor der Länderspiel-Pause Vizemeister Borussia Dortmund geschlagen hatten. Nach einem Fehlstart in die Liga war es für die Bremer der zweite Erfolg in Serie.