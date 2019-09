„Muss mich leider kaputtlachen“ : Massive Kritik an Schiedsrichter Welz nach Bremens Sieg in Berlin

Massive Kritik an Schiedsrichter Welz nach Bremens Sieg in Berlin

Berlin Die Diskussion um die Schiedsrichter-Leistung hat Werder Bremens Sieg bei Union Berlin überlagert. Für Referee Tobias Welz hagelte es nach einem schwierigen Spiel Kritik von allen Seiten.

Florian Kohfeldt wirkte nach mehr als 90 denkwürdigen Minuten aufgekratzt. Zum Runterkommen musste sich der Trainer von Werder Bremen erstmal einen Schluck Wasser genehmigen und das Hemd durchlüften, bevor er erklären konnte, was in ihm nach dem hart erkämpften 2:1 (1:1)-Sieg seiner Not-Elf bei Union Berlin vorging. Nein, den viel gescholtenen Schiedsrichter Tobias Welz wollte er eigentlich nicht großartig kritisieren. Nur als es um seine Schäfchen ging, war der Coach bissig geworden.

"Da wird ein Spieler von mir drei Meter vor mir in die Bande gerammt", hatte Kohfeldt kurz nach dem Spiel bei Sky gesagt: "Die ganze Bank springt auf und ich kriege dann Gelb. Mit den Worten: Ich gebe dem Spieler jetzt Gelb-Rot, deshalb gebe ich Ihnen Gelb. Da muss ich mich leider kaputtlachen." Gemeint war das Foul an Bremens Neuzugang Leonardo Bittencourt, der in der 89. Minute vom anschließend mit Gelb-Rot vom Platz gestellten Neven Subotic unsanft in die Horizontale befördert worden war.