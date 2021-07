Im Fall eines Worst-Case-Szenarios : So würden wir gegen Bremen aufstellen

Fortunas Trainer Christian Preußer gibt die Richtung vor. Foto: Frederic Scheidemann

Meinung Düsseldorf Es ist das Heimdebüt von Christian Preußer als Cheftrainer von Fortuna in der Zweiten Liga. Allerdings wird er vor der Partie von Verletzungssorgen geplagt. Welche Spieler am Samstagabend gegen Werder Bremen fit sind, steht noch nicht final fest. Wir versuchen uns an zwei Varianten.