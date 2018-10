Paderborn - Union: Berlin verpasst den Sprung an die Spitze

Paderborn Union Berlin hätte Spitzenreiter der 2. Liga werden können. In Paderborn trafen die Eisernen aber das Tor nicht.

Union Berlin hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Im ereignisarmen Verfolgerduell beim SC Paderborn kam der Aufstiegsaspirant am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus. Union blieb damit aber auch am 10. Spieltag ungeschlagen und liegt weiter in der Spitzengruppe. Auch die heimstarken Paderborner sind in Schlagdistanz.