Müller trifft doppelt Bayern München feiert Kantersieg bei Union Berlin

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Gäste nahtlos an die starke Vorstellung an, Müller sorgte nach einer Flanke von Choupo-Moting per Direktabnahme für die Entscheidung. Union fehlten die offensiven Waffen, um den Münchnern gefährlich zu werden - und die Bayern waren noch nicht satt. Der starke Tel erhöhte nach Pass von Kane, Müller traf nach Flanke von Goretzka per Kopf.