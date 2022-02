Bundesliga kompakt : Bochum gleicht spät in Stuttgart aus – Bielefeld schlägt Union

Düsseldorf Nach dem sensationellen 4:2-Sieg gegen den FC Bayern holte der VfL Bochum in letzter Minute ein 1:1 in Stuttgart. Weiter Boden gut im Abstiegskampf machte derweil Arminia Bielefeld mit einem 1:0 gegen Union Berlin. Unsere Zusammenfassung.

Der 1. FC Union Berlin hat auch im dritten Spiel nach Max Kruse nicht zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Eisernen unterlagen am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga auch bei Abstiegskandidat Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:0) und warten nun seit drei Spielen zumindest auf einen Punkt. Zudem sind die Berliner nun schon seit 276 Minuten ohne eigenen Treffer - letzter Bundesliga-Torschütze ist weiterhin Kruse.

Wolfsburg ging durch einen sehenswerten Schlenzer von Neuzugang Jonas Wind (36.) zwar in Führung. Doch der eingewechselte Jacob Bruun Larsen per Seitfallzieher (74.) und der von Corona genesene Andrej Kramaric (78.) drehten die Partie in der Schlussphase zugunsten der Hoffenheimer.

Der SC Freiburg hat im engen Kampf um die internationalen Plätze in der Fußball-Bundesliga drei wichtige Punkte geholt - und seinen Augsburger Auswärtsfluch beendet. Der SC gewann beim FCA verdient mit 2:1 (2:1). Es war der erste Erfolg in der ersten Liga bei den Schwaben überhaupt, und auch der erste für Trainer Christian Streich in Augsburg in seiner zehnjährigen Amtszeit.