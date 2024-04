Wirtz-Elfmeter reicht Bayer siegt in Überzahl bei Union und greift nach dem Titel

Bayer führte zur Halbzeit also in Berlin, der FC Bayern mit 2:0 in Heidenheim, an der Tabellenkonstellation änderte sich vorerst nichts – und Union hatte Glück, nicht gleich mit doppelter Unterzahl die zweiten 45 Minuten bestreiten zu müssen. Die Gastgeber machten das Beste aus der Situation und verteidigten weiterhin kompakt, ohne sich komplett einzuigeln. Die Gäste verpassten das 2:0, weil Rönnow erneut stark gegen Adli Parierte (59./90.+5), auch bei Telles Großchance war der Keeper zur Stelle (77.).