Vor dem Testspiel gegen Deutschland Ukraine präsentiert neuen Nationaltrainer

Der frühere Stürmer Serhiy Rebrow wird neuer Trainer der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 49-Jährige übernimmt die Nachfolge von Interimstrainer Ruslan Rotan und hat einen Vertrag bis 30. Juli 2026 unterschrieben, wie der ukrainische Fußball-Verband UAF am Mittwoch mitteilte. Rebrow, der unter anderem für Dynamo Kiew, Tottenham Hotspur und West Ham United spielte, bestritt zwischen 1992 und 2006 für sein Heimatland Ukraine 75 Länderspiele. Sein erster Auftritt in neuer Funktion wird das Freundschaftsspiel gegen Deutschland am kommenden Montag sein.