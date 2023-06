Robin Gosens im Champions-League-Finale „Ich habe nie aufgehört zu träumen“

Interview | Elten · Robin Gosens im Finale der Champions League? Der Weg dorthin war für den 28-Jährigen aus Emmerich-Elten am Niederrhein wahrlich nicht vorgezeichnet. Doch am Samstag steht er mit Inter Mailand nun just in diesem Endspiel. Er verrät vorher seine Gefühlslage und welche Rolle seine Kumpels dabei spielen.

07.06.2023, 15:42 Uhr

Von Hans Sterbenk

Am Samstagabend gilt es. Für Inter Mailand. Für Manchester City. 21 Uhr. Istanbul. Atatürk-Stadion. Es geht um nicht weniger als die begehrteste Trophäe im europäischen Vereinsfußball. Den Gewinn der Champions League. Mittendrin: Robin Gosens. Der Fußballnationalspieler aus Emmerich-Elten am Niederrhein steht bei den Italienern unter Vertrag, für ihn wäre es der größte Erfolg der Karriere. Das Kribbeln nimmt beim 28-Jährigen zu in den Tagen vor dem großen Finale. Zeit für ein Interview mit unserer Redaktion nimm er sich trotz allem. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Robin Gosens