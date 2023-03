„Von allen guten Geistern verlassen“ Ex-Nationalspieler Hamann fordert Trennung von Bundestrainer Flick

Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann fordert eine Trennung von Bundestrainer Hansi Flick. „Nach dem, was ich höre, wird das nicht passieren. Aber für mich ist das alternativlos. So können wir nicht weitermachen“, sagte der Sky-Experte der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe schon nach der EM gesagt, ich wüsste nicht einen Grund, warum man mit dem Trainer weitermachen soll“, sagte der Vize-Weltmeister von 2002: „Wenn wir glauben, dass wir in dieser Konstellation auch nur die entfernteste Chance auf den EM-Titel haben, dann lügen wir uns in die Tasche und sind von allen guten Geistern verlassen. Mit diesem Trainer werden wir nicht Europameister.“