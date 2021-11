Ganzjährliche Betreuung : Mit diesem neuen Projekt will Flick das DFB-Team besser machen

Frankfurt Gut ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar will Bundestrainer Hansi Flick mit einer besonderen Maßnahme starten. Durch das Projekt sollen seine Spieler das ganze Jahr über vom DFB betreut werden.

Bundestrainer Hansi Flick will seine Fußball-Nationalspieler in Zukunft auch zwischen den Lehrgängen stärker betreuen. Dafür startet Flick ab Januar ein Projekt zur individuellen Arbeit mit den Profis. "Das läuft auch über Gruppencoaching, mal online, aber auch mal so, dass die Spieler das nach Absprache mit den Vereinstrainern vor Ort in ihren Klubs umsetzen", sagte der 56-Jährige im FAZ-Interview.