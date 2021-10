Nach Sieg über Nordmazedonien : Flick sieht DFB-Elf bereit für Frankreich, Italien und Co.

Flick sieht DFB-Elf bereit für Frankreich, Italien und Co.

Skopje Hansi Flick hat die DFB-Elf im Rekordtempo auf links gedreht – und traut ihr bei der WM den großen Wurf zu. Sogar Siege gegen die Topteams hält er schon wieder für möglich.

Ein Gläschen Rotwein aufs WM-Ticket? Hansi Flick schaute auf die Flasche nordmazedonischen Wassers in seiner Hand und wiegelte ab. "Ich trinke jetzt erstmal die 'Rosa', dann gucken wir weiter", sagte er und schmunzelte. Doch nach Alkohol war dem kränkelnden Bundestrainer nicht zumute, obwohl der neue Chef die deutsche Nationalmannschaft in Rekordzeit zurück auf die Weltbühne geführt hat.

Dort, bei der WM in 13 Monaten Katar, müssten sich seine "Mentalitätsmonster" vor niemandem verstecken, glaubt Flick - auch wenn schon in der Vorrunde ein Hochkaräter als Gegner droht. "Wenn man die Qualität unserer Spieler anschaut und wo sie spielen, muss man sagen: Sie können auch gegen Italien , Spanien, Frankreich , Belgien bestehen", sagte der Bundestrainer und betonte: "Ich bin da sehr zuversichtlich."

Kein Wunder: Er hat ja sogar sein größtes Sorgenkind Timo Werner hinbekommen, der beim 4:0 (0:0) in Nordmazedonien als Doppelpacker glänzte.

Stimmung, Spielstil, Selbstvertrauen - Flick hat die DFB-Auswahl in nur fünf Spielen auf links gedreht. "Wir haben tolle Spiele gezeigt und tolle Akzente gesetzt", schwärmte Manuel Neuer . Man werde die Zeit bis zur WM noch für Verbesserungen benötigen, aber: "Wir wollen da eine große Rolle spielen." Der fünfte Stern, behauptete der Kapitän, sei "ein realistisches Ziel".

Dass das DFB-Team in Skopje beim einstigen Löw-Schreck das weltweit erste Ticket nach Katar gelöst hat, sei aber "auf jeden Fall ein Statement", meinte Neuer. Der Torwart freute sich deshalb "auf ein gutes Essen" im noblen Teamhotel Double Tree by Hilton, ehe es am Dienstagmorgen mit dem neuen Teamflieger zurück nach München ging.