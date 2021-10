Bei WM-Quali : DFB verschenkt Trikots an alle Stadionbesucher

DFB verschenkt Trikots an alle Stadionbesucher

Frankfurt Gratis-Trikots gibt es für alle Fans der DFB-Elf, die das vorletzte WM-Quali-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am 11. November in Wolfsburg besuchen. Gegner ist Liechtenstein.

Die deutsche Nationalmannschaft bedankt sich mit einer besonderen Aktion bei ihren Fans. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein langjähriger Ausrüster adidas verschenken beim letzten Heimspiel des Jahres am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein Trikots. Jeder Stadionbesucher und jede -Besucherin erhält am Spieltag ein Männer-Shirt der Größe L.