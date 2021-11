Treffen im Schloss Bellevue : Bundespräsident Steinmeier bedankt sich bei Löw – "Erneuerer und Visionär"

Wurde von Steinmeier empfangen: Ex-Bundestrainer Joachim Löw. Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin Joachim Löw wurde am Mittwoch im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Dieser fand warme Worte für den Ex-Bundestrainer.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Joachim Löw bei einem Abschiedstreffen im Schloss Bellevue in den Himmel gelobt. Der langjährige Bundestrainer habe nicht nur "Historisches für den deutschen Fußball" geleistet, sondern sich auch "um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und das Ansehen unseres Landes in der Welt" verdient gemacht, sagte Steinmeier am Mittwoch in seiner Rede vor dem anberaumten Mittagessen mit dem Weltmeister-Coach.

"Deshalb freue ich mich, dass ich Ihnen heute zum Abschied Dank sagen kann, im kleinen Kreis, aber im Namen von ganz Fußball-Deutschland", ergänzte der Bundespräsident, der in Löw einen "Erneuerer und Visionär" sieht. "Ihre Kunst, mit Menschen umzugehen, Ihre Fähigkeit, jeden Einzelnen im Ensemble noch besser zu machen, all das macht Sie als Trainer der goldenen Generation aus", meinte der SPD-Politiker.

Löw (61) habe den Menschen in Deutschland "viele Momente geschenkt, die im Gedächtnis unserer Nation bleiben werden" - allen voran der WM-Titel 2014 in Brasilien und als Co-Trainer die unvergessene Heim-WM 2006. "Wir danken heute einem Trainer, der mit seiner Mannschaft auch das Bild unseres Landes in der Welt geprägt hat", so Steinmeier.

Der Bundespräsident zeigte sich auch von Löws Gratwanderung zwischen Heimatverbundenheit und Weltoffenheit begeistert. "Joachim Löw, das war und das ist für viele 'der Jogi', ein Heimatverbundener, fest verwurzelt im Schwarzwald, in Schönau und Freiburg im Breisgau", sagte er, "zugleich aber ein Weltreisender, nie spießig und rückwärtsgewandt, sondern immer offen für Neues."

Für den neuen Lebensabschnitt wünschte Steinmeier dem ehemaligen Bundestrainer viel Glück und vor allem Zeit, "um durchzuatmen und neue Kraft zu schöpfen. Und ich bin mir sicher, dass längst neue Ideen und Ziele in Ihnen wachsen, Pläne für das Spiel, das jetzt vor Ihnen liegt."

Löw war nach dem Achtelfinal-Aus bei der EURO im vergangenen Sommer zurückgetreten, drei Jahre zuvor hatte er das historische WM-Vorrunden-Aus in Russland zu verantworten gehabt. Neben dem WM-Titel 2014 gewann Löw mit der Nationalmannschaft auch den Confed-Cup (2017). Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird den Vorgänger von Hansi Flick beim WM-Qualifikationsspiel am kommenden Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein offiziell verabschieden.

(dör/SID)