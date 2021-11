Führung verspielt : Borussias U19 scheitert im DFB-Pokal knapp an RB Leipzig

Borussias U19-Talent Yvandro Borges Sanches kämpft mit Michael Kostka (RB Leipzig) um den Ball. Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Das Achtelfinale im DFB-Pokal hat die U19 von Borussia Mönchengladbach mit 1:2 gegen RB Leipzig verloren. Erst in der zweiten Halbzeit hatte die Partie richtig Fahrt aufgenommen. Das Team von Gladbach-Trainer Sascha Eickel muss sich vor allem über das zweite Gegentor ärgern.

„Es ist ein absolutes Highlight-Spiel für uns“, hatte Borussias U19-Trainer Sascha Eickel im Vorfeld des Pokal-Spiels gegen RB Leipzig gesagt. Gerne wäre es aus Gladbacher Sicht auch rückblickend ein „Highlight-Spiel“ gewesen, doch die Mannschaft von Trainer Sascha Eickel muss sich nach dem 1:2 über eine verspielte Führung und das Pokalaus ärgern.

Dabei legten die Borussen auf dem heimischen Fohlenplatz neben dem Stadion unter den Augen von Gladbach-Manager Max Eberl gut los und waren zunächst die spielbestimmende Mannschaft: Yvandro Borges Sanches, der im Sommer im Trainingslager der Profis dabei war und als 17-Jähriger bereits vier A-Länderspiele für Luxemburg absolviert hat, kam in der vierten Minute freistehend im Strafraum zum Schuss. Sein Versuch landete am Pfosten. Auch Kushtrim Asallari hatte wenige Minuten später eine gute Chance, scheiterte aber am Leipziger Keeper. Bis dahin spielte sich die Partie fast nur in der Hälfte der Gäste ab.

Danach zeigten sich die Leipziger, die in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost derzeit den fünften Rang belegen, erstmals gefährlich in der Offensive. Borussen-Torwart Ben Zich konnte aber parieren. Hinten raus kam Leipzig in der ersten Hälfte besser ins Spiel, das 0:0 war daher ein gerechtes Ergebnis.

Foto: imago images/Eibner/Neis/Eibner/imago images 28 Bilder Borussias Eigengewächse seit 2004

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Asallari erneut eine gute Chance aus zentraler Position, schoss den Ball aber knapp am Tor vorbei. Die Borussen waren wie schon zu Beginn der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft und belohnten sich mit der Führung durch Cameron Xavier Arnold, der vor dem Tor lauerte und einen Abpraller des Torwarts nutzte, um aus kurzer Distanz das 1:0 zu erzielen. Die Führung hielt allerdings nur zehn Minuten, ehe Leipzigs Mehmet Ibrahimi mit einem Schuss in den Winkel zum 1:1 traf.

Als alles schon nach einer Verlängerung aussah, sorgte der eingewechselte Robin Friedrich kurz vor Schluss für Leipziger Siegtreffer. Zuvor war es den Borussen nicht gelungen, sich hinten heraus zu befreien und den Ball zu klären. Zwischenzeitlich hatten es Torschütze Arnold, Borges Sanches per Freistoß und Moustafa Moustafa mit einem Kopfball verpasst, das zweite Gladbacher Tor zu erzielen. In der Nachspielzeit hatte Eickels Team dann Glück, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel, die Latte rettete für die Borussen.