Remis gegen 1860 München MSV kommt nach 0:2-Rückstand zurück

Kurz vor der Pause wurde es dann aber doch nochmal gefährlich vor dem Münchner Tor, als Julian Hettwer gleich zwei dicke Chancen hatte. Zunächst in der 40. Minute, nachdem Benjamin Girth einen Querschläger per Kopf weitergeleitet hatte. Hettwer tauchte halbrechts im Strafraum frei vor dem Tor auf, schoss das Leder aber drüber. In Minute 45 dann schnappte er sich aufmerksam einen verunglückten Rückpass der Löwen, schoss diesmal aber rechts am kurzen Pfosten vorbei - diese Chance war noch besser als die davor, hier ließ Hettwer die Führung liegen. Zur Pause stand es somit 0:0.