Stimmen zum Ruhrderby MSV freut sich über „hochverdienten“ Punkt - RWE fühlt sich „verarscht“

Nachdem er den Freistoß in der 89. Minute zum 1:1-Ausgleich versenkt hatte, drehte MSV Duisburgs Moritz Stoppelkamp den Zuschauern im Stadion Essen den Rücken zu und deutete mit beiden Daumen auf seinen Namen. Dafür bekam er das ein oder andere unschöne Wort von der Tribüne zugerufen. „Das gehört dazu“, sagte er hinterher im Interview mit Magentasport. „Man spielt natürlich Fußball für solche Spiele. Der Trainer musste uns gar nicht motivieren, ich glaube da wusste jeder worum es geht. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ich wünschte es wäre jede Woche so. So ein Derby ist schon was Besonderes.“