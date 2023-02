Ziegner mit goldenem Händchen MSV schlägt Zwickau mit zwei Assists von Stürmer Mai

Wie erwartet hatte der MSV von Beginn an mehr Ballbesitz als die Gäste aus Zwickau. Die erste dicke Chance hatte aber der FSV in der 14. Minute, als Dominic Baumann im Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball kam, die Kugel aus bester Position aber neben das Tor setzte. Den ersten Duisburger Abschluss gab es in der 23. Minute, doch der Versuch von Moritz Stoppelkamp war kein Problem für Johannes Brinkies im Zwickauer Tor. Kurz darauf dann das 1:0 - auch dank Sebastian Mai. Der schmiss sich in der 24. Minute in eine auf den kurzen Pfosten getretene Ecke von Stoppelkamp und verlängerte den Ball vors Tor. Dafür bekam er die Fäuste vom vorbeifliegenden Brinkies ab, doch der Schmerz war es wert: In der Mitte stand nämlich Tobias Fleckstein, der ins leere Tor vollendete.