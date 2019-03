Nach Dreierpack bei Barcas 4:1-Sieg: Betis-Fans huldigen Messi

Sevilla Der FC Barcelona feierte bei Betis Sevilla den fünften Sieg in Serie. Einmel mehr überragend bei den Katalanen: Lionel Messi. Der Argentinier wurde nach sienem Dreierpack beim 4:1-Erfolg selbst von den Fans des Gegners gefeiert.

Angeführt von Superstar Lionel Messi hat der FC Barcelona den Schwung vom 5:1-Erfolg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Olympique Lyon in die Liga mitgenommen und seine Tabellenführung ausgebaut. Die Katalanen feierten mit dem 4:1 (2:0) bei Betis Sevilla den fünften Sieg in Serie und liegen damit zehn Punkte vor Atletico Madrid, das sich am Samstag ein 0:2 bei Athletic Bilbao geleistet hatte.