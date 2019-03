Real-Profis spielen um ihre Zukunft: Zizou startet den Neuaufbau der Königlichen

Madrid Nach einer neunmonatigen Auszeit feiert Zinedine Zidane ein Comeback als Trainer von Real Madrid. Er soll die Königlichen aus der Krise holen und eine neue Mannschaft aufbauen. Kroos und alle Real-Profis spielen ab sofort um ihre Zukunft.

Eigentlich könnten Toni Kroos und seine Kollegen bei Real Madrid schon in aller Ruhe den Sommerurlaub planen. Zwei Monate vor Saisonende hat Spaniens Fußball-Rekordmeister keine reellen Titelchancen mehr, dafür ist die Teilnahme an der nächsten Champions League praktisch unter Dach und Fach. Doch aufgrund des Comebacks von Erfolgstrainer Zinedine Zidane beginnt für Kroos & Co. am Samstag im Ligaduell gegen Celta de Vigo eine 60-tägige „Probezeit“, ein harter Kampf um die Stamm- und Kaderplätze.