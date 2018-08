Real Madrid gewinnt gegen Juventus Turin - FC Barcelona unterliegt dem AC Mailand

Landover Real Madrid hat beim International Champions Cup gegen Juventus Turin mit 3:1 gewonnen. Juve-Zugang Cristiano Ronaldo kam gegen seinen Ex-Klub nicht zum Einsatz. Der FC Barcelona verlor durch einen späten Treffer gegen den AC Mailand mit 0:1.

Cristiano Ronaldo, der vor einigen Wochen für 112 Millionen Euro von Real Madrid zur Alten Dame gewechselt war, kam nicht zum Einsatz. Sein Debüt für die Italiener wird der 33-Jährige wohl am 18. August beim ersten Ligaspiel gegen Chievo Verona feiern.

Zwar konnten die Italiener beim Spiel in der Nähe der US-Hauptstadt in der 12. Minute durch ein Eigentor von Madrid-Verteidiger Dani Carvajal in Führung gehen, doch Gareth Bale (39.) erzielte noch vor dem Pausenpfiff für den Ausgleich.