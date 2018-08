Bayern München: FC Barcelona freut sich auf „Krieger“ Arturo Vidal

München Der „Krieger“ geht. Arturo Vidal verlässt den FC Bayern und wechselt zum FC Barcelona. Barça hofft auf Energie für das Mittelfeld. Die Münchner schaffen in ihrem Kader Platz - und verdienen nochmal.

Der Zugang wurde am Samstag in Barcelona erwartet und solle voraussichtlich Anfang nächster Woche offiziell präsentiert werden, hieß es. Beide Clubs hatten den Wechsel am Freitagabend offiziell gemacht. Vidal bekommt demnach einen Vertrag für drei Jahre.