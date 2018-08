Scheidungskrieg: Hakan Calhanoglus schwangere Ehefrau Sinem Gündogdu kontert Vorwürfe auf Instagram

Düsseldorf Beide wollten sich zu ihrer Trennung eigentlich nicht öffentlich äußern. Jetzt tragen Fußballprofi Hakan Calhanoglu und seine Noch-Ehefrau Sinem ihren Scheidungskrieg im Internet aus.

Die Trennung des ehemaligen Leverkusener Fußballers Hakan Calhanoglu von seiner Frau Sinem entwickelt sich zum Rosenkrieg. Calhanoglu hatte die Scheidung am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter öffentlich gemacht. Eigentlich habe er sich bis zum Gerichtstermin gar nicht äußern wollen. Nun müsse er sich aber zu Wort melden, da seine und die Ehre seiner Familie in den Schmutz gezogen worden sei.

Der 24-Jährige nannte keine konkreten Gründe für die Trennung. Mit Äußerungen wie „Es wird der Eindruck erweckt, dass ich Schuld an der Scheidung trage“ oder „es ist etwas Unverzeihliches passiert“ ließ er aber Raum für Spekulationen - zum Beispiel über eine Affäre seiner Frau.

Die hat nun bei Instagram einen Brief an Calhanoglu veröffentlicht. Die 23-Jährige wehrt sich darin gegen die „verdeckten Unterstellungen“ ihres Mannes. Sie habe ihn weder während der Ehe, noch während der Partnerschaft betrogen. Die beiden sind seit 15 Monaten verheiratet und seit neun Jahren ein Paar.

Hakan Calhanoglu verkündet seine Scheidung via Twitter

„Ehre wird in den Schmutz gezogen“

Sinem Gündogdu spielt ihrerseits auf zahlreiche Verfehlungen ihres Mannes an: „Ich stand nie vor Gericht und es hieß über mich auch nie ,Ja, wir hatten 10 Mal Sex, aber geschützt’. Zudem kursieren keine Bilder mit anderen Männern von mir im Internet herum.“ Am Ende ihres Briefes bestätigt Gündogdu, dass sie schwanger ist.

Calhanoglu hatte in seinem Statement betont, er werde seiner Verantwortung gerecht, sollte aus der Ehe ein Kind hervorgehen. Von der Schwangerschaft habe sie erst erfahren, als sie sich bereits getrennt hatten, schreibt Gündogdu. „Ich habe gesagt, dieses Baby wird nicht für die Fehler anderer büßen und auf die Welt kommen, auch wenn du anderes in Erwägung gezogen hättest“, schreibt sie an Calhanoglu. Er habe ihr mit seinem Posting das Recht genommen, die Schwangerschaft erst öffentlich zu machen, wenn die risikoreiche Zeit um sei.