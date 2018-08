FC Liverpool erteilt SSC Neapel Lehrstunde

5:0-Triumph im Testspiel : Klopps Liverpool erteilt Ancelottis SSC Neapel Lektion

Jürgen Klopp (Mitte) konnte nach dem überzeugen 5:0-Sieg seines FC Liverpool gegen den SSC Neapel höchst zufrieden sein. Foto: REUTERS/CLODAGH KILCOYNE

Dublin Trainer Jürgen Klopp hat mit seinem FC Liverpool dem früheren FC-Bayern-Coach Carlo Ancelotti eine Lektion erteilt. Der Champions-League-Finalist fertigte das Ancelotti-Team am Samstag in Dublin in einem Testspiel mit 5:0 (2:0) ab.

Der italienische Vizemeister lag bereits nach weniger als zehn Minuten nach Treffern von James Milner (4.) und Georginio Wijnaldum (9.) mit 0:2 zurück.

Von dem Schock sollte sich die Neapolitaner bis zum Schlusspfiff nicht mehr erholen. Mohammed Salah (58.), Daniel Sturridge (73.) und Alberto Moreno (77.) machten das Debakel für die Süditaliener perfekt. Bei mehreren Treffern sah Neapels griechischer Torwart Orestis Karnezis nicht gut aus. „Karnezis war eine Katastrophe“, urteilte das italienische Blatt „Corriere dello Sport“ in seiner Online-Ausgabe. „Aber auch andere Spieler blieben unter ihrem Niveau.“

(pabie/dpa)