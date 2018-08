Ex-Profis Lionel Scaloni und Pablo Aimar trainieren Argentinien vorerst

Buenos Aires Der argentinische Fußballverband hat noch keinen geeigneten Trainer für seine Nationalmannschaft gefunden. Bis zum Jahresende haben nun erstmal zwei ehemalige Spieler die Verantwortung für die Mannschaft.

Unklar ist weiterhin, ob Kapitän Lionel Messi mit 31 Jahren und nach vier gescheiterten WM-Versuchen seine Karriere in der Albiceleste fortsetzen wird. Nach der WM verbrachte er mit seiner Familie Zeit im Urlaub auf Ibiza, mit dem FC Barcelona ist er mittlerweile wieder in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Geäußert hat sich Messi zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft noch nicht.

Scaloni gehörte während der WM zu den Assistenten Sampaolis und verantwortet die U20, Aimar arbeitete als U17-Coach. Der 38-Jährige bestritt selbst 53 Länderspiele für Argentinien und gehörte zum WM-Kader 2002 und 2006. Die erste Partie nach dem WM-Scheitern steht am 7. September in Los Angeles gegen Guatemala an, vier Tage später spielt Argentinien in New Jersey gegen Kolumbien.