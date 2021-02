Fußball Niederlande : Nur Lewandowski trifft häufiger als VVV-Stürmer Giakoumakis

Venlo Georgios Giakoumakis spielt seit vergangenem Sommer beim niederländischen Erstligisten VVV Venlo. Dort trifft der Grieche wie er will und hat damit maßgeblichem Anteil am jüngsten Erfolgslauf seines Teams.

Der VVV Venlo spielt bislang eine bärenstarke zweite Saisonhälfte. Mit 13 Punkten aus sechs Spielen hat man 2021 deutlich Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft und nun bereits elf Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Vom Abstiegskandidaten aus den ersten 14 Duellen, in denen man nur magere neun Punkte für sich verbuchen konnte, ist man in der Rückrundentabelle nun auf „Meisterkurs“. Bis zum Wochenende könnten die Grenzstädter dort sogar Serienmeister Ajax Amsterdam hinter sich lassen und das mit dem geringsten Etat der gesamten Liga.

Einer, der maßgeblichen Erfolg am Aufstieg der Venloer hat, ist Georgios Giakoumakis (26). Der griechische Angreifer hat in 20 Spielen bereits 21 Tore auf seinem Konto und ist damit mit Abstand der treffsicherste Stürmer der gesamten Eredivisie. Auf Platz zwei steht mit zehn Toren unter anderem. Steven Berghuis von Feyenoord Rotterdam . Eine Tatsache, die schon besonders ist. Wirft man einen Blick auf die europäischen Top-Fünf-Ligen, ist Giakoumakis im Vergleich auf Platz zwei zu finden. Nur Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat mehr Tore bislang erzielt. Auch beim Auswärtsspiel bei Fortuna Sittard traf Giakoumakis wieder, konnte aber die erste Niederlage (2:3) seiner Mannschaft im neuen Jahr nicht verhindern.

„Natürlich freue ich mich, dass ich meinem Team mit den Treffern helfen kann, aber ich bin das nicht alleine. Meine Mitspieler verdienen die Anerkennung ebenso. Auch unser Trainer-Team leistet tolle Arbeit. Was in der Zukunft sein wird, werden wir sehen. Jetzt wollen wir erst einmal unser Saisonziel erreichen“, sagt Giakoumakis.

Das Giakoumakis in Venlo so einschlagen würde, war für Außenstehende nicht zu erkennen und auch vielleicht nicht nachvollziehbar. Bei seiner letzten Stadion Gornik Zabrze traf er in zwölf Spielen lediglich dreimal. Auch bei seinen anderen Stationen in Griechenland liest sich seine Statistik nur selten besser. Doch anstatt nur auf Zahlen zu gucken, vertrauten die Venloer auf seine Qualitäten und gingen dabei einen etwas sonderbaren Weg. „Er hat genau das Stürmerprofil verkörpert, das wir gesucht haben“, sagt Pinior.